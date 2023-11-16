Астрологический прогноз на 16 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к работе над любыми – даже самыми сложными – проектами, энергии дня будут благоприятствовать любой работе.
Символ дня: древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит, зеленый агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут – если вовремя не обратить на них внимания – перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: нежелательно как ограничивать себя в еде, так и переедать: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной.
Стрижка дня: неблагоприятный день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, снимать порчу и делать отвороты.
Сны дня: сны, приснившиеся в эту ночь, часто бывают вещими, особенно если "кино" было цветным.
Табу дня: нельзя пилить деревья – даже сухие, ломать ветки и рвать цветы.
Цитата дня: "Мне кажется, про современный мир необходимо знать одну важную вещь: изобилие информации не гарантирует ее достоверности" (Ричард Гир).
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