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Астрологический прогноз на 16 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Астрологический прогноз на 16 ноября

Дерево - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над любыми – даже самыми сложными – проектами, энергии дня будут благоприятствовать любой работе.

Символ дня: древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: амазонит, зеленый агат. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут – если вовремя не обратить на них внимания – перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: нежелательно как ограничивать себя в еде, так и переедать: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. 

Стрижка дня: неблагоприятный день для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, снимать порчу и делать отвороты. 

Сны дня: сны, приснившиеся в эту ночь, часто бывают вещими, особенно если "кино" было цветным. 

Табу дня: нельзя пилить деревья – даже сухие, ломать ветки и рвать цветы. 

Цитата дня: "Мне кажется, про современный мир необходимо знать одну важную вещь: изобилие информации не гарантирует ее достоверности" (Ричард Гир). 

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Дата публикации
Просмотры
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