Астрологический прогноз на 16 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам, которые присущи каждому – кому в большей, кому в меньшей степени: злобе, зависти, жадности, ненависти – ни одно из них не останется безнаказанным.
Символ дня: Душа-Психея.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь более чем серьезные последствия, поэтому с лечением нельзя медлить ни минуты.
Питание дня: питание должно быть умеренным – нельзя ни недоедать, ни переедать
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство, использую магическую силу воды или огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их символами придётся поломать голову.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: "Жить – значит, делать вещи, а не приобретать их" (Аристотель).
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