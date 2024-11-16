Астрологический прогноз на 16 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам, которые присущи каждому – кому в большей, кому в меньшей степени: злобе, зависти, жадности, ненависти – ни одно из них не останется безнаказанным.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь более чем серьезные последствия, поэтому с лечением нельзя медлить ни минуты.

Питание дня: питание должно быть умеренным – нельзя ни недоедать, ни переедать

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство, использую магическую силу воды или огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их символами придётся поломать голову.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Цитата дня: "Жить – значит, делать вещи, а не приобретать их" (Аристотель).

Читайте также: