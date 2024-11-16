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Астрологический прогноз на 16 ноября

Астрологический прогноз на 16 ноября

Изумруд - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам, которые присущи каждому – кому в большей, кому в меньшей степени: злобе, зависти, жадности, ненависти – ни одно из них не останется безнаказанным. 

Символ дня: Душа-Психея. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый. 

Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь более чем серьезные последствия, поэтому с лечением нельзя медлить ни минуты. 

Питание дня: питание должно быть умеренным – нельзя ни недоедать, ни переедать 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство, использую магическую силу воды или огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их символами придётся поломать голову. 

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми. 

Цитата дня: "Жить – значит, делать вещи, а не приобретать их" (Аристотель).

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