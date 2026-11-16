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Астрологический прогноз на 16 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, как и положено в понедельник, благоприятен для любых дел, главное — приложить работе над ними необходимые усилия.
Символ дня: саламандра.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, красный.
Счастливые камни дня: оливин, гранатит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты отложенными во времени осложнениями, поэтому необходимо без промедления обратиться к врачу.
Питание дня: из-за опасности пищевых отравлений необходимо следить за свежестью и качеством продуктов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она предвещает здоровье и долголетие.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых проблем и отношений с соседями.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пророческими, поэтому нужно проанализировать их содержание.
Табу дня: нельзя игнорировать знаки, которые сегодня будет посылать Вселенная.
Цитата дня: «Выдать чужой секрет — подлость, выдать свой — глупость» (Фарисей Вольтер).
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