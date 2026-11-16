Астрологический прогноз на 16 ноября

Саламандра / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, как и положено в понедельник, благоприятен для любых дел, главное — приложить работе над ними необходимые усилия.

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Символ дня: саламандра.

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Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, красный.

Счастливые камни дня: оливин, гранатит.

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За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты отложенными во времени осложнениями, поэтому необходимо без промедления обратиться к врачу.

Питание дня: из-за опасности пищевых отравлений необходимо следить за свежестью и качеством продуктов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она предвещает здоровье и долголетие.

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Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых проблем и отношений с соседями.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пророческими, поэтому нужно проанализировать их содержание.

Табу дня: нельзя игнорировать знаки, которые сегодня будет посылать Вселенная.

Цитата дня: «Выдать чужой секрет — подлость, выдать свой — глупость» (Фарисей Вольтер).

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