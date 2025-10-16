- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 16 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день — несмотря на разгар рабочей недели — ради сохранения внутренней гармонии желательно провести в одиночестве.
Символ дня: морская раковина.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитоый.
Счастливые камни дня: красная яшма, шпаты, тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому лечить их необходимо без промедления.
Питание дня: можно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: стричься в этот день нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: можно собирать урожай еще сохранившихся на грядках овощей.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими.
Табу дня: пролитая вода считается плохой приметой.
Цитата дня: «Трагедия современного человека не в том, что он знает все меньше и меньше о смысле своей жизни, а в том, что все это меньше и меньше его беспокоит» (Вацлав Гавел).
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 октября
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 октября
Лунный гороскоп на 13-19: что рекомендуется делать в каждый день недели
Венера в Весах с 14 октября по 6 ноября 2025 года: что нас ждет в это время