Астрологический прогноз на 16 октября

Морская раковина / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день — несмотря на разгар рабочей недели — ради сохранения внутренней гармонии желательно провести в одиночестве.

Символ дня: морская раковина.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитоый.

Счастливые камни дня: красная яшма, шпаты, тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому лечить их необходимо без промедления.

Питание дня: можно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: стричься в этот день нужно только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня: можно собирать урожай еще сохранившихся на грядках овощей.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими.

Табу дня: пролитая вода считается плохой приметой.

Цитата дня: «Трагедия современного человека не в том, что он знает все меньше и меньше о смысле своей жизни, а в том, что все это меньше и меньше его беспокоит» (Вацлав Гавел).

