Астрологический прогноз на 16 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда возникающие у человека иллюзии вводят его в обман, благодаря которому он может совершить непорядочные – и даже откровенно греховные – поступки. Важно не поддаваться на уловки мошенников и не позволять собой манипулировать.

Символ дня: змея, шакал.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: красный, алый.

Камни дня: агат, изумруд, гагат, селенит.

За какую часть тела отвечает: диафрагма, поджелудочная железа.

Болезни дня: особенного внимания потребуют диафрагма и поджелудочная железа. Велика вероятность обострения хронических заболеваний, в лечении которых необходимо обратиться за рекомендациями к врачу. Важно соблюдать осторожность при приеме лекарств: из-за полнокровия внутренних органов они будут быстрее и сильнее впитываться в кровь, так что, возможно, стоит сократить дозировку.

Афоризм дня: "Владеть собой – наивысшая власть" (Сенека).

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: для заключения брака день крайне неудачный.

Мистика дня: можно – и нужно – читать эзотерическую литературу.

Табу дня: под запретом находятся азартные игры – велика вероятность проиграться в пух и прах.

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