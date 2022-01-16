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Астрологический прогноз на 16 января

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Астрологический прогноз на 16 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда возникающие у человека иллюзии вводят его в обман, благодаря которому он может совершить непорядочные – и даже откровенно греховные – поступки. Важно не поддаваться на уловки мошенников и не позволять собой манипулировать. 

Символ дня: змея, шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 6. 

Цвет дня: красный, алый. 

Камни дня: агат, изумруд, гагат, селенит. 

За какую часть тела отвечает: диафрагма, поджелудочная железа. 

Болезни дня: особенного внимания потребуют диафрагма и поджелудочная железа. Велика вероятность обострения хронических заболеваний, в лечении которых необходимо обратиться за рекомендациями к врачу. Важно соблюдать осторожность при приеме лекарств: из-за полнокровия внутренних органов они будут быстрее и сильнее впитываться в кровь, так что, возможно, стоит сократить дозировку. 

Афоризм дня: "Владеть собой – наивысшая власть" (Сенека). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Брак и отношения дня: для заключения брака день крайне неудачный. 

Мистика дня: можно – и нужно – читать эзотерическую литературу. 

Табу дня: под запретом находятся азартные игры – велика вероятность проиграться в пух и прах. 

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