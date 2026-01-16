- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 16 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда приветствуются активные действия — особенно профессионального свойства, они могут принести серьезный — в том числе и финансовый — результат.
Символ дня: парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: аметист, изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги — от колен и ниже.
Болезни дня: день, когда нельзя сдавать кровь.
Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит пренебрегать этим фактором.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие волшебную силу воды.
Табу дня: важно опасаться переохлаждения, что особенно актуально в такие морозы, как сейчас
Цитата дня: «Вера и знание — это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая» (Артур Шопенгауэр).
Читайте также: