Астрологический прогноз на 16 января

Парусник / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда приветствуются активные действия — особенно профессионального свойства, они могут принести серьезный — в том числе и финансовый — результат.

Символ дня: парусник.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: аметист, изумруд, адуляр.

За какую часть тела отвечает: ноги — от колен и ниже.

Болезни дня: день, когда нельзя сдавать кровь.

Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит пренебрегать этим фактором.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие волшебную силу воды.

Табу дня: важно опасаться переохлаждения, что особенно актуально в такие морозы, как сейчас

Цитата дня: «Вера и знание — это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая» (Артур Шопенгауэр).

