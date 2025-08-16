Астрологический прогноз на 17-18  августа

Черепаха / © Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 25-й лунный день, который продлится двое календарных суток, нельзя лениться, если же она все-таки «накроет», необходимо – особенно в воскресенье – вспомнить о приятном занятии – своем хобби, оно «расшевелит» и подтолкнет к действиям.

Символ дня: Черепаха.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: тигровый и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги – колени.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит игнорировать их симптомы.

Питание дня: важно максимально сократить употребление жидкости.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: время благоприятно для любых садово-огородных работ

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.

Сны дня: ене все сны нынешних ночей являются вещими, но это не значит, что их можно игнорировать.

Табу дня: нельзя вмешиваться в чужие семейные конфликты.

Цитата дня: «Пустые ожидания перемен – бесполезны. И даже изнурительный труд сам по себе не гарантирует движения вперед. Сдвиг с места возможен лишь тогда, когда человек пересматривает привычные взгляды и начинает мыслить иначе» (Ли Юй).

