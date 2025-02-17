Астрологический прогноз на 17-18 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, на успех будут обречены любые дела – как старые, так и новые.
Символ дня: Орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, не представляют особой сложности, но это не значит, что они не требуют лечения.
Питание дня: от мяса и алкоголя нужно отказаться, в остальном соблюдать умеренность.
Стрижка дня: не самые удачные дни для стрижки.
Дачные работы дня: можно работать с наземной частью растений.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с магической ой силой полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешних ночей часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать
Табу дня: нужно опасаться большой высоты.
Цитата дня: «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении» (Жан-Жак Руссо).
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