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Астрологический прогноз на 17-18 февраля

Астрологический прогноз на 17-18 февраля

Орел - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в 20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, на успех будут обречены любые дела – как старые, так и новые. 

Символ дня: Орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, не представляют особой сложности, но это не значит, что они не требуют лечения.

Питание дня: от мяса и алкоголя нужно отказаться, в остальном соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: не самые удачные дни для стрижки.

Дачные работы дня: можно работать с наземной частью растений. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с магической ой силой полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешних ночей часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать

Табу дня: нужно опасаться большой высоты. 

Цитата дня: «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении» (Жан-Жак Руссо). 

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