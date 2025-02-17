Астрологический прогноз на 17-18 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, на успех будут обречены любые дела – как старые, так и новые.

Символ дня: Орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, не представляют особой сложности, но это не значит, что они не требуют лечения.

Питание дня: от мяса и алкоголя нужно отказаться, в остальном соблюдать умеренность.

Стрижка дня: не самые удачные дни для стрижки.

Дачные работы дня: можно работать с наземной частью растений.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с магической ой силой полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешних ночей часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать

Табу дня: нужно опасаться большой высоты.

Цитата дня: «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении» (Жан-Жак Руссо).

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