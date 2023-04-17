Астрологический прогноз на 17 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми.
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: аметист, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги – икры, ступни.
Болезни дня: необходимо снизить физическую активность, которая может стать причиной травм ног – бег и прыжки лучше заменить йогой и пилатесом.
Питание дня: можно позволить себе немного вредных продуктов, но важно вовремя остановиться.
Стрижка дня: время благоприятно для стрижки.
Дачные работы дня: можно сеять цветы и ухаживать за ними.
Магия и мистика дня: желательно работать с энергией воды: медитировать, очищать дом и предметы, которыми человек часто пользуется.
Сны дня: сны нынешней ночи ясно дают понять человеку, где и в чем он заблуждается.
Табу дня: важно опасаться сквозняков и сырости, они могут негативно сказаться не только на здоровье, но и последующих жизненных событиях.
Цитата дня: "Миг осознания своей бездарности – это проблеск гения" (Станислав Ежи Лец).
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