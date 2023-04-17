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Астрологический прогноз на 17 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
697
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми.

Символ дня: жезл. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: аметист, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги – икры, ступни. 

Болезни дня: необходимо снизить физическую активность, которая может стать причиной травм ног – бег и прыжки лучше заменить йогой и пилатесом. 

Питание дня: можно позволить себе немного вредных продуктов, но важно вовремя остановиться. 

Стрижка дня: время благоприятно для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять цветы и ухаживать за ними. 

Магия и мистика дня: желательно работать с энергией воды: медитировать, очищать дом и предметы, которыми человек часто пользуется. 

Сны дня: сны нынешней ночи ясно дают понять человеку, где и в чем он заблуждается. 

Табу дня: важно опасаться сквозняков и сырости, они могут негативно сказаться не только на здоровье, но и последующих жизненных событиях. 

Цитата дня: "Миг осознания своей бездарности – это проблеск гения" (Станислав Ежи Лец). 

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Дата публикации
Просмотры
697
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