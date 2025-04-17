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Астрологический прогноз на 17 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сложных во всем лунном месяце, когда нежелательно приступать к новым начинаниям, особенно – профессионального свойства. От общения с людьми также нужно оказаться – конфликтов избежать не удастся.
Символ дня: Золотая паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время длятся долго, поэтому не стоит затягивать с их лечением.
Питание дня: в питании сегодня – впрочем, как и всегда – желательно соблюдать умеренность.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: во время работы в саду нельзя задевать корни: если их травмировать, растения погибнут.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, связанные с магической силой огня.
Сны дня: ели сны правильно расшифровать, они могут рассказать о будущем.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое» (Альберт Эйнштейн).
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