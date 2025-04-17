Астрологический прогноз на 17 апреля

Паутина / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных во всем лунном месяце, когда нежелательно приступать к новым начинаниям, особенно – профессионального свойства. От общения с людьми также нужно оказаться – конфликтов избежать не удастся.

Символ дня: Золотая паутина.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время длятся долго, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Питание дня: в питании сегодня – впрочем, как и всегда – желательно соблюдать умеренность.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: во время работы в саду нельзя задевать корни: если их травмировать, растения погибнут.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, связанные с магической силой огня.

Сны дня: ели сны правильно расшифровать, они могут рассказать о будущем.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое» (Альберт Эйнштейн).

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