Астрологический прогноз на 17 февраля

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно для планирования дел на будущее, к их воплощению в жизнь можно будет приступать уже завтра.

Символ дня: лампада.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: необходимо опасаться инфекций, которые в этот день особенно сильно влияют на организм.

Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, раздражающую желудок и кишечник: особенно соленое, перченое, копченое и продукты брожения.

Стрижка дня: для стрижки день категорически не подходит.

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду нежелательно — ростки будут слабыми и болезненными.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи улучшат настроение и сделать оптимистичным мировоззрение.

Табу дня: нельзя желать кому-либо зла даже в мыслях — оно вернется бумерангом.

Цитата дня: «Благодаря упорству что угодно, — будь то правильное или нет, хорошее или плохое, — будет достигнуто».

