Астрологический прогноз на 17 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для планирования дел на будущее, к их воплощению в жизнь можно будет приступать уже завтра.
Символ дня: лампада.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: необходимо опасаться инфекций, которые в этот день особенно сильно влияют на организм.
Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, раздражающую желудок и кишечник: особенно соленое, перченое, копченое и продукты брожения.
Стрижка дня: для стрижки день категорически не подходит.
Дачные работы дня: сеять семена на рассаду нежелательно — ростки будут слабыми и болезненными.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи улучшат настроение и сделать оптимистичным мировоззрение.
Табу дня: нельзя желать кому-либо зла даже в мыслях — оно вернется бумерангом.
Цитата дня: «Благодаря упорству что угодно, — будь то правильное или нет, хорошее или плохое, — будет достигнуто».
