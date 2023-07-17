Астрологический прогноз на 17 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник звезды не приветствуют активные действия, но их можно только планировать, тщательно продумывая детали их осуществления. Все загаданные в этот день желания обязательно сбудутся.

Символ дня: лампада.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, пунцовый.

Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: головной мозг и лицевая часть головы

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций и посещения стоматолога.

Питание дня: необходимо отказаться от любой вредной пищи – прежде всего мяса, заменив его кашами – без молока и сахара, овощными рагу, салатами из свежих овощей. Жидкость – не только воду и соки, но и супы – нужно частично сократить: вместо пользы они сегодня принесут вред.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Дачные работы дня: можно уничтожать сорняки и насекомых-вредителей.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сглаз и проклятия, создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, поэтому ими вполне можно пренебречь.

Табу дня: нельзя задумывать что-либо плохое против окружающих – впрочем, это нежелательно и в любой другой день.

Цитата дня: "Размышления могут изматывать не меньше, чем напряженный бег" (Эрих Мария Ремарк).

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