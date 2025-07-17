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Астрологический прогноз на 17 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно заканчивать начатые ранее дела и планировать новые, которые еще только предстоит воплотить в жизнь.
Символ дня: Химера.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, не опасны, но могут продлиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: необходимо соблюдать умеренность в питании.
Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.
Дачные работы дня: работая с растениями, нельзя повреждать корни — это может стать причиной их гибели.
Магия и мистика дня: магией должны заниматься только профессионалы в этой области.
Сны дня: сны нынешней ночи могут объяснить причины проблем в отношениях с другими людьми.
Табу дня: нельзя давать волю эмоциям — под их влиянием можно совершить нежелательные поступки.
Цитата дня: «Настоящее великодушие — это когда прощают неблагодарность» (Коко Шанель).
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