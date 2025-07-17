Астрологический прогноз на 17 июля

Химера / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно заканчивать начатые ранее дела и планировать новые, которые еще только предстоит воплотить в жизнь.

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Символ дня: Химера.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый.

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Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, не опасны, но могут продлиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо соблюдать умеренность в питании.

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Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.

Дачные работы дня: работая с растениями, нельзя повреждать корни — это может стать причиной их гибели.

Магия и мистика дня: магией должны заниматься только профессионалы в этой области.

Сны дня: сны нынешней ночи могут объяснить причины проблем в отношениях с другими людьми.

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Табу дня: нельзя давать волю эмоциям — под их влиянием можно совершить нежелательные поступки.

Цитата дня: «Настоящее великодушие — это когда прощают неблагодарность» (Коко Шанель).

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