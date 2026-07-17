Астрологический прогноз на 17 июля

Дерево / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самый лучший день для активных, но спонтанных действий: каждый шаг нужно тщательно продумывать.

Символ дня: Выбор между добром и злом.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: нефритовый, зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому стоит насторожиться уже после появления первых симптомов.

Питание дня: от сладостей необходимо отказаться категорически, не стоит также есть мясо и мясные продукты.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Реклама

Дачные работы дня: день одинаково удачен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией, но только в случае, если чувства в паре взаимны — насилие в этом деле недопустимо.

Сны дня: сны могут оказаться вещими, но только в случае их цветной версии.

Табу дня: нельзя наносить вред растениям — даже листья с веток срывать не рекомендуется.

Реклама

Цитата дня: «Если стоит выбор между „да“ и „нет“, то „да“! Сделайте это. Поцелуйте, догоните, обнимите, встретьтесь, скажите. И пусть выйдет ерунда, зато вы попытались» (Джонни Депп).

Читайте также:

Новости партнеров