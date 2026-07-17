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Астрологический прогноз на 17 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не самый лучший день для активных, но спонтанных действий: каждый шаг нужно тщательно продумывать.
Символ дня: Выбор между добром и злом.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: нефритовый, зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому стоит насторожиться уже после появления первых симптомов.
Питание дня: от сладостей необходимо отказаться категорически, не стоит также есть мясо и мясные продукты.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: день одинаково удачен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией, но только в случае, если чувства в паре взаимны — насилие в этом деле недопустимо.
Сны дня: сны могут оказаться вещими, но только в случае их цветной версии.
Табу дня: нельзя наносить вред растениям — даже листья с веток срывать не рекомендуется.
Цитата дня: «Если стоит выбор между „да“ и „нет“, то „да“! Сделайте это. Поцелуйте, догоните, обнимите, встретьтесь, скажите. И пусть выйдет ерунда, зато вы попытались» (Джонни Депп).
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