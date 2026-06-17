Астрологический прогноз на 17 июня

Барс / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела успехом не увенчаются, поэтому желательно посвятить сегодняшний день доведению до ума тех, которые были начаты ранее.

Символ дня: барс, приготовившийся к прыжку.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: шафрановый, оранжевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

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За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, трудно поддаются лечению, поэтому нежелательно откладывать визит к врачу.

Питание дня: очень важно отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она не улучшит ни внешнее, ни внутреннее наше состояние.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай плодовых деревьев — прежде всего, черешни.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз

Сны дня: приятные сны нынешней ночи говорят о том, что человек находится на правильном жизненном пути, и — наоборот.

Табу дня: под запретом — рассеянность и невнимательность, поскольку они могут привести к серьезным ошибкам.

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Цитата дня: «Пытаться быть хорошим для всех — значит, не быть хорошим ни для кого» (Марк Твен).

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