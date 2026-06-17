- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 17 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела успехом не увенчаются, поэтому желательно посвятить сегодняшний день доведению до ума тех, которые были начаты ранее.
Символ дня: барс, приготовившийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: шафрановый, оранжевый, терракотовый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, трудно поддаются лечению, поэтому нежелательно откладывать визит к врачу.
Питание дня: очень важно отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она не улучшит ни внешнее, ни внутреннее наше состояние.
Дачные работы дня: можно собирать урожай плодовых деревьев — прежде всего, черешни.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз
Сны дня: приятные сны нынешней ночи говорят о том, что человек находится на правильном жизненном пути, и — наоборот.
Табу дня: под запретом — рассеянность и невнимательность, поскольку они могут привести к серьезным ошибкам.
Цитата дня: «Пытаться быть хорошим для всех — значит, не быть хорошим ни для кого» (Марк Твен).
Читайте также:
Самые опасные дни в июне 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех