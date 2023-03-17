Астрологический прогноз на 17 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым накануне – новые вряд ли окажутся успешными. Принимая важные решения, необходимо "советоваться" со своей интуицией – ее "мнение" будет единственно верным.
Символ дня: раковина.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, травяной.
Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги – колени, уши.
Болезни дня: нельзя оперировать органы слуха – это может привести к серьезным последствиям.
Питание дня: можно садиться на диету, поститься и голодать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для садовых и огородных работ.
Магия и мистика дня: возможны озарения, дающие ответы на многие жизненные вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают не только о том, что есть в жизни человека на сегодняшний день, но и о том, что будет с ним в ближайшее время.
Табу дня: к воде – рекам, озерам, морям и океанам – сегодня лучше не подходить.
Афоризм дня: "Успех полностью зависит от проделанной подготовки. Без нее вас неминуемо ждет неудача" (Конфуций).
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