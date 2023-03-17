Астрологический прогноз на 17 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым накануне – новые вряд ли окажутся успешными. Принимая важные решения, необходимо "советоваться" со своей интуицией – ее "мнение" будет единственно верным.

Символ дня: раковина.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, травяной.

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги – колени, уши.

Болезни дня: нельзя оперировать органы слуха – это может привести к серьезным последствиям.

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и голодать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для садовых и огородных работ.

Магия и мистика дня: возможны озарения, дающие ответы на многие жизненные вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают не только о том, что есть в жизни человека на сегодняшний день, но и о том, что будет с ним в ближайшее время.

Табу дня: к воде – рекам, озерам, морям и океанам – сегодня лучше не подходить.

Афоризм дня: "Успех полностью зависит от проделанной подготовки. Без нее вас неминуемо ждет неудача" (Конфуций).

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