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Астрологический прогноз на 17 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым накануне – новые вряд ли окажутся успешными. Принимая важные решения, необходимо "советоваться" со своей интуицией – ее "мнение" будет единственно верным. 

Символ дня: раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, травяной. 

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: ноги – колени, уши. 

Болезни дня: нельзя оперировать органы слуха – это может привести к серьезным последствиям. 

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и голодать. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для садовых и огородных работ. 

Магия и мистика дня: возможны озарения, дающие ответы на многие жизненные вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают не только о том, что есть в жизни человека на сегодняшний день, но и о том, что будет с ним в ближайшее время. 

Табу дня: к воде – рекам, озерам, морям и океанам – сегодня лучше не подходить. 

Афоризм дня: "Успех полностью зависит от проделанной подготовки. Без нее вас неминуемо ждет неудача" (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
30
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