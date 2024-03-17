Астрологический прогноз на 17 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день предназначен для новых начинаний, которые будут обречены на успех – преимущественно это касается домашних хлопот, но – при большом желании – можно, несмотря на выходной, решать и профессиональные вопросы.
Символ дня: саламандра.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, багровый.
Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную угрозу, поэтому необходимо сразу же принимать меры.
Питание дня: день, когда особого внимания требует желудок – его нельзя перегружать, а пищу лучше предпочесть диетическую.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: не лучшее время для работ на земле, поэтому желательно перенести их на другое время.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на примирении с теми, с кем мы поссорились.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на возможности, которые человек не использует: прежде всего это касается профессиональной деятельностью, но и о личной жизни забывать не стоит.
Табу дня: нельзя игнорировать голос интуиции – ее подсказки будут очень важны.
Цитата дня: "Кто не понял своего прошлого, вынужден пережить его снова" (Будда).
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