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Астрологический прогноз на 17 марта

Астрологический прогноз на 17 марта

Саламандра - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день предназначен для новых начинаний, которые будут обречены на успех – преимущественно это касается домашних хлопот, но – при большом желании – можно, несмотря на выходной, решать и профессиональные вопросы. 

Символ дня: саламандра. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, багровый.

Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион.

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную угрозу, поэтому необходимо сразу же принимать меры. 

Питание дня: день, когда особого внимания требует желудок – его нельзя перегружать, а пищу лучше предпочесть диетическую. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: не лучшее время для работ на земле, поэтому желательно перенести их на другое время. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на примирении с теми, с кем мы поссорились. 

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на возможности, которые человек не использует: прежде всего это касается профессиональной деятельностью, но и о личной жизни забывать не стоит. 

Табу дня: нельзя игнорировать голос интуиции – ее подсказки будут очень важны. 

Цитата дня: "Кто не понял своего прошлого, вынужден пережить его снова" (Будда). 

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