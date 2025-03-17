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Астрологический прогноз на 17 марта

Астрологический прогноз на 17 марта

Лед - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любые планы – как профессиональные, так и личные – желательно держать в секрете, тогда никто не сможет использовать их в корыстных целях. 

Символ дня: Лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: сиреневый аметист, белый агат. 

За какую часть тела отвечает: почки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но серьезной опасности не представляют. 

Питание дня: от мяса и грибов лучше отказаться, заменив их рыбой, овощами и зеленью. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день можно провести в саду или на огороде.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, оберегающие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о том, что нужно сделать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. 

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек. 

Цитата дня: «Без дружбы никакие отношения между людьми не имеют ценности» (Сократ). 

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