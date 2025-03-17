Астрологический прогноз на 17 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любые планы – как профессиональные, так и личные – желательно держать в секрете, тогда никто не сможет использовать их в корыстных целях.

Символ дня: Лед.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: сиреневый аметист, белый агат.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но серьезной опасности не представляют.

Питание дня: от мяса и грибов лучше отказаться, заменив их рыбой, овощами и зеленью.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день можно провести в саду или на огороде.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, оберегающие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о том, что нужно сделать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек.

Цитата дня: «Без дружбы никакие отношения между людьми не имеют ценности» (Сократ).

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