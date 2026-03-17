Астрологический прогноз на 17 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благотворной лунной энергетики и сопутствующего нам хорошего настроения, можно приступать к работе над любыми проектами — все они окажутся удачными.
Символ дня: день Солнца.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: аквамарин, аметист, молочный опал.
За какую часть тела отвечает: глаза, сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: необходимо беречь глаза — меньше сидеть за компьютером и не читать при плохом освещении, а также и контролировать артериальное давление — при необходимости принимать прописанные врачом лекарства.
Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность, хороший результат дадут пост и голодание.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, добавит привлекательности, шарма и очарования.
Дачные работы дня: категорически не рекомендуется срезать ветки — даже сухие, пилить деревья, выкапывать цветы. В тех районах, где достаточно размерзлась земля, можно сажать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: время благоприятно для женской магии, связанной с благополучием в доме и семейных отношениях.
Сны дня: сны нынешней ночи предоставят важную информацию о будущем — не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя ничего разрушать и ломать.
Цитата дня: «В бескрайнюю тьму мы должны нести свой собственный свет» (Стэнли Кубрик).
