Астрологический прогноз на 17 марта

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благотворной лунной энергетики и сопутствующего нам хорошего настроения, можно приступать к работе над любыми проектами — все они окажутся удачными.

Символ дня: день Солнца.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый.

Счастливые камни дня: аквамарин, аметист, молочный опал.

За какую часть тела отвечает: глаза, сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: необходимо беречь глаза — меньше сидеть за компьютером и не читать при плохом освещении, а также и контролировать артериальное давление — при необходимости принимать прописанные врачом лекарства.

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность, хороший результат дадут пост и голодание.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, добавит привлекательности, шарма и очарования.

Дачные работы дня: категорически не рекомендуется срезать ветки — даже сухие, пилить деревья, выкапывать цветы. В тех районах, где достаточно размерзлась земля, можно сажать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: время благоприятно для женской магии, связанной с благополучием в доме и семейных отношениях.

Сны дня: сны нынешней ночи предоставят важную информацию о будущем — не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя ничего разрушать и ломать.

Цитата дня: «В бескрайнюю тьму мы должны нести свой собственный свет» (Стэнли Кубрик).

Читайте также: