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Астрологический прогноз на 17 мая

Астрологический прогноз на 17 мая

Родник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день активизации мужской энергии, которую принято считать энергией рода, поэтому в это время рекомендуются помянуть умерших родственников.  

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, медовый. 

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: кости подреберья. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если сразу же обратиться к врачебной помощи. 

Питание дня: необходимо включить в рацион как можно больше овощей и фруктов, особенно свежевыжатых соков. 

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется. 

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать растения, имеющие съедобную надземную часть.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться вещими, поэтому очень важно правильно запомнить, а затем правильно "расшифровать" их содержание. 

Табу дня: не стоит отправляться в поездки. 

Цитата дня: "Книга – друг одиночества, в чтении человек находит себя" (Жорж Дюамель).

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