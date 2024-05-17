Астрологический прогноз на 17 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день активизации мужской энергии, которую принято считать энергией рода, поэтому в это время рекомендуются помянуть умерших родственников.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, медовый.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: кости подреберья.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если сразу же обратиться к врачебной помощи.

Питание дня: необходимо включить в рацион как можно больше овощей и фруктов, особенно свежевыжатых соков.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать растения, имеющие съедобную надземную часть.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться вещими, поэтому очень важно правильно запомнить, а затем правильно "расшифровать" их содержание.

Табу дня: не стоит отправляться в поездки.

Цитата дня: "Книга – друг одиночества, в чтении человек находит себя" (Жорж Дюамель).

Читайте также: