Астрологический прогноз на 17 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: первая половина дня благоприятна для планирования, которое мы начали накануне, вторая — для постепенной и неторопливой реализации этих планов.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, кирпичный.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но они будут еще короче, если вовремя начать лечение.
Питание дня: в рацион необходимо включить орехи, сухофрукты и овощи — как сырые, так и тушеные.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Дачные работы дня: работы в саду или огороде ожидаемых результатов не принесут, поэтому от них желательно воздержаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, защищающие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешнего дня могут быть неприятными и даже пугающими, но переживать из-за них не стоит — они все равно не сбудутся.
Табу дня: под запретом находится агрессивное поведение, даже если оно обусловлено объективными и уважительными причинами.
Цитата дня: «Спокойствие находится внутри вас. И не ищите его вовне» (Будда).
