Астрологический прогноз на 17 мая

Рог изобилия / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первая половина дня благоприятна для планирования, которое мы начали накануне, вторая — для постепенной и неторопливой реализации этих планов.

Символ дня: Рог изобилия.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, кирпичный.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

Реклама

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но они будут еще короче, если вовремя начать лечение.

Питание дня: в рацион необходимо включить орехи, сухофрукты и овощи — как сырые, так и тушеные.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: работы в саду или огороде ожидаемых результатов не принесут, поэтому от них желательно воздержаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, защищающие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешнего дня могут быть неприятными и даже пугающими, но переживать из-за них не стоит — они все равно не сбудутся.

Табу дня: под запретом находится агрессивное поведение, даже если оно обусловлено объективными и уважительными причинами.

Реклама

Цитата дня: «Спокойствие находится внутри вас. И не ищите его вовне» (Будда).

Читайте также:

Новости партнеров