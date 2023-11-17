Астрологический прогноз на 17 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых проектов необходимо отказаться – они могут привести к результатам, противоположным тому, на который мы рассчитываем.

Символ дня: кабан, роющий землю.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: индиго, аквамарин.

Счастливые камни дня: янтарь мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: из-за снижения иммунитета защитные силы организма находятся на исходе, поэтому болезни этого дня могут оказаться опасными.

Питание дня: необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры, они негативно повлияют на работу кишечника.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, цель которых – привлечь удачу в дружбе и любви.

Сны дня: смысл снов нынешней ночи напрямую зависит от их сценария: хороший сюжет говорит о том, что в жизни человека все в порядке, и – наоборот.

Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим свою злость – ею могут против самого человека.

Цитата дня: "Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу" (китайская пословица).

Читайте также: