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Астрологический прогноз на 17 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 ноября

Кабан - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от новых проектов необходимо отказаться – они могут привести к результатам, противоположным тому, на который мы рассчитываем. 

Символ дня: кабан, роющий землю. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: индиго, аквамарин. 

Счастливые камни дня: янтарь мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: из-за снижения иммунитета защитные силы организма находятся на исходе, поэтому болезни этого дня могут оказаться опасными. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры, они негативно повлияют на работу кишечника.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, цель которых – привлечь удачу в дружбе и любви.

Сны дня: смысл снов нынешней ночи напрямую зависит от их сценария: хороший сюжет говорит о том, что в жизни человека все в порядке, и – наоборот. 

Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим свою злость – ею могут против самого человека. 

Цитата дня: "Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу" (китайская пословица). 

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Дата публикации
Просмотры
322
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