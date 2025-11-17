Астрологический прогноз на 17 ноября

Парусник / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: застаревшие профессиональные и финансовые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым — неожиданным — углом зрения.

Символ дня: Парусник.

Реклама

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: ультрамарин.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд.

Реклама

За какую часть тела отвечает: ноги: голени, ступни.

Болезни дня: день, когда особенно важно избегать стрессов — они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Питание дня: желательно включить в рацион овощи (за исключением картофеля), морепродукты и фрукты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Реклама

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, и сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: опасность представляет переохлаждение организма — от сквозняков до одежды не по погоде.

Цитата дня: «Случайных встреч не бывает: жизнь приводит к нам нужного человека» (Чжоу Эр-фу).