Астрологический прогноз на 17 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: застаревшие профессиональные и финансовые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым — неожиданным — углом зрения.
Символ дня: Парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: ультрамарин.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги: голени, ступни.
Болезни дня: день, когда особенно важно избегать стрессов — они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
Питание дня: желательно включить в рацион овощи (за исключением картофеля), морепродукты и фрукты.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, и сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: опасность представляет переохлаждение организма — от сквозняков до одежды не по погоде.
Цитата дня: «Случайных встреч не бывает: жизнь приводит к нам нужного человека» (Чжоу Эр-фу).