Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Астрологический прогноз на 17 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Парусник

Парусник / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: застаревшие профессиональные и финансовые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым — неожиданным — углом зрения.

Символ дня: Парусник.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: ультрамарин.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги: голени, ступни.

Болезни дня: день, когда особенно важно избегать стрессов — они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Питание дня: желательно включить в рацион овощи (за исключением картофеля), морепродукты и фрукты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, и сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: опасность представляет переохлаждение организма — от сквозняков до одежды не по погоде.

Цитата дня: «Случайных встреч не бывает: жизнь приводит к нам нужного человека» (Чжоу Эр-фу).

