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Астрологический прогноз на 17 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов — прибыли они не принесут.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый.
Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания — необходимо заранее принять меры, которые позволят минимизировать неприятные симптомы.
Питание дня: нужно отказаться от мяса и грибов.
Стрижка дня: один из худших дней для стрижки — она может привести к ухудшению здоровья.
Магия и мистика дня: любовная магия в этот день принесет противоположный результат.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.
Табу дня: разбитое — даже нечаянно — зеркало станет плохой приметой.
Цитата дня: «Иногда грусть просто поселяется в тебе. Она живет с с тобой, и не надо делать вид, что ее нет. Нужно дать ей место» (Элизабет Гилберт).
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