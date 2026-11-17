Летучая мышь / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов — прибыли они не принесут.

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Символ дня: Летучая мышь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый.

Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.

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За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания — необходимо заранее принять меры, которые позволят минимизировать неприятные симптомы.

Питание дня: нужно отказаться от мяса и грибов.

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки — она может привести к ухудшению здоровья.

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Магия и мистика дня: любовная магия в этот день принесет противоположный результат.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.

Табу дня: разбитое — даже нечаянно — зеркало станет плохой приметой.

Цитата дня: «Иногда грусть просто поселяется в тебе. Она живет с с тобой, и не надо делать вид, что ее нет. Нужно дать ей место» (Элизабет Гилберт).

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