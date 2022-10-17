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Астрологический прогноз на 17 октября

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Астрологический прогноз на 17 октября

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: гармоничный день, когда человек может найти золотую середину между материальным и духовным. Можно заниматься образованием и самообразованием, обучать других, передавать опыт и знания.

Символ дня: Манускрипт. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: голубой агат, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: организм в целом. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут тяжелыми и продолжительными, поэтому при первых же симптомах сразу же обратиться к врачу и четко следовать его предписаниям. 

Сны дня: сны нынешней ночи пророчат перемены, которые должны вскоре произойти в жизни человека – о них свидетельствуют такие приснившиеся символы как книга или ключ. 

Стрижка дня: стрижка не только улучшит внешний вид, но и принесут прибыль. 

Афоризм дня: «Время не любит, когда его тратят впустую» (Генри Форд). 

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит везение в политике, бизнесе, науке и искусстве. 

Магия и мистика дня: можно изучать книги духовного и эзотерического содержания. 

Табу дня: нельзя использовать во зло чужие тайны. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
64
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