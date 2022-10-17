Астрологический прогноз на 17 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: гармоничный день, когда человек может найти золотую середину между материальным и духовным. Можно заниматься образованием и самообразованием, обучать других, передавать опыт и знания.
Символ дня: Манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.
Счастливые камни дня: голубой агат, синяя яшма.
За какую часть тела отвечает: организм в целом.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут тяжелыми и продолжительными, поэтому при первых же симптомах сразу же обратиться к врачу и четко следовать его предписаниям.
Сны дня: сны нынешней ночи пророчат перемены, которые должны вскоре произойти в жизни человека – о них свидетельствуют такие приснившиеся символы как книга или ключ.
Стрижка дня: стрижка не только улучшит внешний вид, но и принесут прибыль.
Афоризм дня: «Время не любит, когда его тратят впустую» (Генри Форд).
Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит везение в политике, бизнесе, науке и искусстве.
Магия и мистика дня: можно изучать книги духовного и эзотерического содержания.
Табу дня: нельзя использовать во зло чужие тайны.
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