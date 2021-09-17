Астрологический прогноз на 17 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: повышенная эмоциональность, отличающая этот день, может негативно сказаться на отношениях между людьми. Несдержанность может привести к обидным и продолжительным конфликтам, так что стоит держать себя в руках – не обижать других и самим не обижаться. Не стоит начинать новые дела и совершать финансовые сделки.

Символ дня: сердце, чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 3

Цвет дня: голубой, лазоревый.

Камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр, лазурит.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: нужно избегать физических и психологических перегрузок, а также отказаться от тяжелой и жирной пищи.

Слова дня: выбираем между духом и материей.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: если вы не уверены в том, что сможете общаться с любимым человеком без ссор, лучше вообще провести день в одиночестве.

Мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды – она сегодня на редкость сильна

Табу дня: плохая примета – бить стеклянную посуду и проливать воду.

Какие люди рождаются в этот день: те, кто появляется на свет в этот день, добры и милосердны. Они готовы помогать всем, кто их об этом попросит, позабыв о себе и своих интересах, чем пользуются недобросовестные люди. Из них вырастают всемирно известные врачи, целители и, если они проявляют интерес к религии, священники.

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