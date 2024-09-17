Астрологический прогноз на 17 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от важных начинаний и принятия серьезных решений необходимо отказаться.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: агат, гагат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: нельзя заниматься самолечением, а при приеме прописанных врачом лекарств важно точно соблюдать дозировку.
Питание дня: из-за опасности пищевых отравлений нужно обращать внимание на срок годности продуктов, избегать фастфуда и уличной еды.
Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другое время.
Дачные работы дня: собранный сегодня урожай будет максимально богато витаминами и микроэлементами, поэтому его желательно сразу же употребить в пищу.
Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения духовной и эзотерической литературы
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся профессиональной или жизненной ситуации.
Табу дня: необходимо отказаться от риска – даже минимальные его дозы могут привести к серьезным материальным потерям.
Цитата дня: "Логика – это бог мыслящих" (Лион Фейхтвангер)
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