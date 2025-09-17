- Дата публикации
Астрологический прогноз на 17 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу — все равно их успешность будет равно нулю, но и лениться тоже нежелательно
Символ дня: черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: красная яшма, тигровый и кошачий глаз
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: беречь глаза необходимо всегда, но сегодня — особенно: нежелательно долго сидеть за компьютером и читать при слабом освещении.
Питание дня: можно ограничивать себя в пище: голодать, поститься, сидеть на диете и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро — они дадут ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими — как правило, они предостерегают от необдуманных поступков и указывают
Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Человек, по-настоящему мыслящий, черпает из своих ошибок не меньше познания, чем из своих успехов…» (Джон Дьюи).
