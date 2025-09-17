Астрологический прогноз на 17 сентября

Черепаха / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу — все равно их успешность будет равно нулю, но и лениться тоже нежелательно

Символ дня: черепаха.

Реклама

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: красная яшма, тигровый и кошачий глаз

Реклама

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: беречь глаза необходимо всегда, но сегодня — особенно: нежелательно долго сидеть за компьютером и читать при слабом освещении.

Питание дня: можно ограничивать себя в пище: голодать, поститься, сидеть на диете и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро — они дадут ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими — как правило, они предостерегают от необдуманных поступков и указывают

Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой.

Реклама

Цитата дня: «Человек, по-настоящему мыслящий, черпает из своих ошибок не меньше познания, чем из своих успехов…» (Джон Дьюи).

Читайте также: