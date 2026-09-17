Астрологический прогноз на 17 сентября

Сапфир / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощную энергию нынешнего дня необходимо направить в созидательное русло — разрушение находится под запретом.

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Символ дня: жезл.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, сапфировый, аметистовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

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За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: особого внимания потребуют болезни, связанные с органами дыхания — при первых же симптомах нужно сразу обратиться к врачу.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании — голодать и поститься.

Стрижка дня: стрижку нужно перенести на другое время — сегодня она не улучшит, а ухудшит внешний вид.

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Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках урожай овощей со съедобной верхушкой.

Магия и мистика дня: желательно изготавливать амулеты для привлечения удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, поэтому имеет смысл тщательно их проанализировать.

Табу дня: лучше промолчать, чем позволить себе неосторожные слова.

Цитата дня: «Тот, кто смотрит наружу, видит лишь сны. Тот, кто смотрит в себя, пробуждается» (Карл Густав Юнг).

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