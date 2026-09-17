- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 17 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощную энергию нынешнего дня необходимо направить в созидательное русло — разрушение находится под запретом.
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, сапфировый, аметистовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: особого внимания потребуют болезни, связанные с органами дыхания — при первых же симптомах нужно сразу обратиться к врачу.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании — голодать и поститься.
Стрижка дня: стрижку нужно перенести на другое время — сегодня она не улучшит, а ухудшит внешний вид.
Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках урожай овощей со съедобной верхушкой.
Магия и мистика дня: желательно изготавливать амулеты для привлечения удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, поэтому имеет смысл тщательно их проанализировать.
Табу дня: лучше промолчать, чем позволить себе неосторожные слова.
Цитата дня: «Тот, кто смотрит наружу, видит лишь сны. Тот, кто смотрит в себя, пробуждается» (Карл Густав Юнг).
Читайте также:
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Меркурий в Весах с 10 до 30 сентября 2026 года: как использовать этот период
Венера в Скорпионе с 10 сентября до 25 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков