Астрологический прогноз на 17 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности – как профессионального, так бытового характера, поэтому его желательно провести в покое, тишине и – по возможности – уединении. Принимая важные решения и отвечая на серьезные вопросы, необходимо прислушиваться не только к разуму, но и к интуиции – она может дать дельный совет.

Символ дня: морская раковина.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – она может привести к ухудшению здоровья.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи можно называть вещими лишь частично – только незначительная их часть рассказывает о том, что будет, в основном они анализируют ныне существующую ситуацию.

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность, находясь вблизи открытых водоемов, даже если они покрыты слоем льда.

Ангел-хранитель дня: Альфар – наделяет человека проницательностью, благодаря которой он не станет жертвой обмана.

Афоризм дня: "Человек живет так, как будто бы никогда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что не жил" (Далай-лама XIV).

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