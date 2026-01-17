Астрологический прогноз на 17 января

Кувшинка / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех во всех жизненных сферах — в выходной день они будут, прежде всем, бытовые и хозяйственные — принесут только креативные решения.

Символ дня: Кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо следить за артериальным давлением, меньше работать за компьютером и читать, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и злаков.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии — прежде всего, защиты дома от негативной энергетики.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации они не несут.

Табу дня: под запретом любые — даже минимальные — разрушения.

Цитата дня: «Хотел бы я избавиться от мыслей, которые портят мое счастье» (Фредерик Шопен).

