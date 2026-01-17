- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 17 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех во всех жизненных сферах — в выходной день они будут, прежде всем, бытовые и хозяйственные — принесут только креативные решения.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо следить за артериальным давлением, меньше работать за компьютером и читать, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и злаков.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии — прежде всего, защиты дома от негативной энергетики.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации они не несут.
Табу дня: под запретом любые — даже минимальные — разрушения.
Цитата дня: «Хотел бы я избавиться от мыслей, которые портят мое счастье» (Фредерик Шопен).
Читайте также: