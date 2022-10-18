Астрологический прогноз на 18-19 октября

Сегодня начинается 22 лунный день, который продлиться двое календарных суток - 18 и 19 октября. Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день мощной негативной энергетики, которая делает агрессивными даже добрых и покладистых людей. Велика вероятность ссор, конфликтов, аморальных поступков и мошенничества, поэтому в общении с людьми важно соблюдать осторожность.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, шоколадный, коричневый.

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: необходимо позаботиться о повышении иммунитета, его снижении может не самым лучшим образом сказаться на состоянии здоровья.

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо трактовать с точностью наоборот: чем страшнее будет кошмар, тем более счастливые события ожидают человека наяву.

Стрижка дня: от стрижки сегодня необходимо отказаться.

Афоризм дня: «Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела» (Омар Хайям).

Ангел-хранитель дня: Батис – опекает женщин, заботится о них и удовлетворяет их пожелания и капризы.

Магия и мистика дня: время благоприятно для того, чтобы выставлять энергетическую защиту и переписывать натальную карту.

Табу дня: нельзя отвечать ударом на удар – как в прямом, так и в переносном смысле.

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