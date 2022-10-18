Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 18-19 октября

Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 18-19 октября

Фото: Getty Images

Сегодня начинается 22 лунный день, который продлиться двое календарных суток - 18 и 19 октября. Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день мощной негативной энергетики, которая делает агрессивными даже добрых и покладистых людей. Велика вероятность ссор, конфликтов, аморальных поступков и мошенничества, поэтому в общении с людьми важно соблюдать осторожность. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, шоколадный, коричневый.

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: необходимо позаботиться о повышении иммунитета, его снижении может не самым лучшим образом сказаться на состоянии здоровья. 

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо трактовать с точностью наоборот: чем страшнее будет кошмар, тем более счастливые события ожидают человека наяву. 

Стрижка дня: от стрижки сегодня необходимо отказаться. 

Афоризм дня: «Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела» (Омар Хайям). 

Ангел-хранитель дня: Батис – опекает женщин, заботится о них и удовлетворяет их пожелания и капризы.

Магия и мистика дня: время благоприятно для того, чтобы выставлять энергетическую защиту и переписывать натальную карту. 

Табу дня: нельзя отвечать ударом на удар – как в прямом, так и в переносном смысле. 

Читайте также:

Главный мышелов Британии кот Ларри прогнал лису из премьерской усадьбы

Главный мышелов Британии кот Ларри прогнал лису из премьерской усадьбы

Похожие темы:

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
120
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация