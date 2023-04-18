Астрологический прогноз на 18 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными, как правило, бывают все начатые в этот день дела, поэтому имеет смысл начать работу над теми, которые долго дожидались своего времени. Решения, которые принимаются в этот день, должны быть нестандартными – необходимо посмотреть на вещи под нетрадиционным углом зрения.
Символ дня: цветок.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый, сапфировый, фиалковый, гиацинтовый.
Счастливые камни дня: хризолит, хризопраз, андалузит, беломорит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо беречь глаза (меньше читать и сидеть за компьютером) и контролировать артериальное давление: отказаться от излишнего употребления соли, больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.
Питание дня: нежелательно перегружать желудок, поэтому можно садиться на диету, поститься и даже голодать.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно подкармливать и удобрять садовые и огородные растения.
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – можно изготавливать талисманы и амулеты, привлекающие удачу в любви.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими: они показывают картины будущего, которые могут служить подсказкой для событий настоящего.
Табу дня: категорически воспрещается что-то ломать или уничтожать – даже сорванный цветок может негативно отразиться на дальнейшей жизни.
Цитата дня: "Всякий вид работы приятнее, чем покой" (Демокрит Абдерский).
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