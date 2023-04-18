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Астрологический прогноз на 18 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 апреля

Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: удачными, как правило, бывают все начатые в этот день дела, поэтому имеет смысл начать работу над теми, которые долго дожидались своего времени. Решения, которые принимаются в этот день, должны быть нестандартными – необходимо посмотреть на вещи под нетрадиционным углом зрения. 

Символ дня: цветок. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый, сапфировый, фиалковый, гиацинтовый. 

Счастливые камни дня: хризолит, хризопраз, андалузит, беломорит. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: необходимо беречь глаза (меньше читать и сидеть за компьютером) и контролировать артериальное давление: отказаться от излишнего употребления соли, больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. 

Питание дня: нежелательно перегружать желудок, поэтому можно садиться на диету, поститься и даже голодать. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно подкармливать и удобрять садовые и огородные растения. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – можно изготавливать талисманы и амулеты, привлекающие удачу в любви. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими: они показывают картины будущего, которые могут служить подсказкой для событий настоящего. 

Табу дня: категорически воспрещается что-то ломать или уничтожать – даже сорванный цветок может негативно отразиться на дальнейшей жизни. 

Цитата дня: "Всякий вид работы приятнее, чем покой" (Демокрит Абдерский). 

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Дата публикации
Просмотры
85
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