Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 18 августа

Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 18 августа

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от новых начинаний, к какой бы сфере жизни они ни относились, лучше отказаться, а вот обдумывать планы на будущее можно и нужно: будучи намеченными сегодня, они обязательно воплотятся в жизнь. 

Символ дня: карты Таро. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: голубой нефрит, синяя яшма. 

За какую часть тела отвечает: крестец, позвоночник. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут оказаться продолжительными и изматывающими, поэтому при первых же симптомах необходимо обратиться за помощью к врачу. 

Сны дня: сны нынешней ночи имеют непосредственное отношение к новым знаниям, которые предстоит получить человеку – их символом является приснившийся ключ или книга. 

Афоризм дня: "Часто то, что мы считаем своими недостатками, является выражением нашей индивидуальности. И в этом наша уникальность" (Луиза Хей). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит везение в политике, бизнесе, науке и искусстве. 

Магия и мистика дня: можно читать Библию и эзотерические трактаты – даже в тех главах, которые вы знаете наизусть, удастся открыть что-то новое. Гадание даст ответ на вопросы, связанные с материальной стороной жизни. 

Табу дня: узнав чужой секрет, нельзя использовать его во зло, а лучше – вообще забыть о нем. 

Читайте также:

KOLA: история жизни, неудачный концерт на Евровидении и немного о личном

KOLA: история жизни, неудачный концерт на Евровидении и немного о личном

Похожие темы:

Следующая публикация