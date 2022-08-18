Астрологический прогноз на 18 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых начинаний, к какой бы сфере жизни они ни относились, лучше отказаться, а вот обдумывать планы на будущее можно и нужно: будучи намеченными сегодня, они обязательно воплотятся в жизнь.

Символ дня: карты Таро.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: крестец, позвоночник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут оказаться продолжительными и изматывающими, поэтому при первых же симптомах необходимо обратиться за помощью к врачу.

Сны дня: сны нынешней ночи имеют непосредственное отношение к новым знаниям, которые предстоит получить человеку – их символом является приснившийся ключ или книга.

Афоризм дня: "Часто то, что мы считаем своими недостатками, является выражением нашей индивидуальности. И в этом наша уникальность" (Луиза Хей).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит везение в политике, бизнесе, науке и искусстве.

Магия и мистика дня: можно читать Библию и эзотерические трактаты – даже в тех главах, которые вы знаете наизусть, удастся открыть что-то новое. Гадание даст ответ на вопросы, связанные с материальной стороной жизни.

Табу дня: узнав чужой секрет, нельзя использовать его во зло, а лучше – вообще забыть о нем.

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