Астрологический прогноз на 18 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день, несмотря на разгар рабочей недели, не подходит для активной деятельности – нужно посвятить его монотонной, не требующей особых усилий и внимательности работе, а еще лучше – отдыху.

Символ дня: лед

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: шпинель, аметист, кахолонг.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по заранее расписанной врачами схеме.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: нужно читать заговоры и создавать обереги, защищающие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи дадут важную подсказку относительно того, с кем из окружающих можно общаться, а с кем – нет.

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек

Цитата дня: "Упускать внутреннее ради выигрыша во внешнем, то есть ради блеска, сана, пышности, титула и почета жертвовать вполне или большей частью спокойствия, досуга и независимости – отчаянная глупость" (Артур Шопенгауэр).

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