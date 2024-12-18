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Астрологический прогноз на 18 декабря

Астрологический прогноз на 18 декабря

Лед - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день, несмотря на разгар рабочей недели, не подходит для активной деятельности – нужно посвятить его монотонной, не требующей особых усилий и внимательности работе, а еще лучше – отдыху. 

Символ дня: лед 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: шпинель, аметист, кахолонг.

За какую часть тела отвечает: почки. 

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по заранее расписанной врачами схеме. 

Питание дня: можно голодать и поститься. 

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: нужно читать заговоры и создавать обереги, защищающие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи дадут важную подсказку относительно того, с кем из окружающих можно общаться, а с кем – нет. 

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек 

Цитата дня: "Упускать внутреннее ради выигрыша во внешнем, то есть ради блеска, сана, пышности, титула и почета жертвовать вполне или большей частью спокойствия, досуга и независимости – отчаянная глупость" (Артур Шопенгауэр). 

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