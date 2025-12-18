Астрологический прогноз на 18 декабря

Лотос / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: решая важный вопрос, нужно обратить внимание на способы, позволяющие посмотреть на проблему с неожиданной точки зрения.

Реклама

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый.

Реклама

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо беречь зрение: не читать при плохом освещении и не сидеть долго за компьютером.

Питание дня: нужно отказаться от мяса и выпечки.

Реклама

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией — делать привороты и отвороты.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о будущих событиях — то есть, по сути дела являются вещими.

Табу дня: категорически запрещено что-либо разрушать и ломать.

Реклама

Цитата дня: «Кто хочет действовать — тот позабудь покой» (Иоганн Вольфганг Гете).

Читайте также: