Астрология
71
2 мин

Астрологический прогноз на 18 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Лотос

Лотос / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: решая важный вопрос, нужно обратить внимание на способы, позволяющие посмотреть на проблему с неожиданной точки зрения.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо беречь зрение: не читать при плохом освещении и не сидеть долго за компьютером.

Питание дня: нужно отказаться от мяса и выпечки.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией — делать привороты и отвороты.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о будущих событиях — то есть, по сути дела являются вещими.

Табу дня: категорически запрещено что-либо разрушать и ломать.

Цитата дня: «Кто хочет действовать — тот позабудь покой» (Иоганн Вольфганг Гете).

