Астрологический прогноз на 18 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: решая важный вопрос, нужно обратить внимание на способы, позволяющие посмотреть на проблему с неожиданной точки зрения.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо беречь зрение: не читать при плохом освещении и не сидеть долго за компьютером.
Питание дня: нужно отказаться от мяса и выпечки.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией — делать привороты и отвороты.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о будущих событиях — то есть, по сути дела являются вещими.
Табу дня: категорически запрещено что-либо разрушать и ломать.
Цитата дня: «Кто хочет действовать — тот позабудь покой» (Иоганн Вольфганг Гете).
