Астрологический прогноз на 18 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительной и совершить ошибку.

Символ дня: Нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком, светло-коричневый.

Счастливые камни дня: змеевик, александрит.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.

Питание дня: можно – и нужно – очищать организм от шлаков и токсинов при помощи поста и голодания.

Стрижка дня: для манипуляций с волосами день неудачный.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбываются.

Табу дня: разбитое зеркало может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Убедитесь, что люди, которые находятся рядом, приносят вам положительные эмоции. Если это не так, они не должны быть рядом» (Деми Ловато).

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