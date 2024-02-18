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Астрологический прогноз на 18 февраля

Астрологический прогноз на 18 февраля

Нетопырь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительной и совершить ошибку.

Символ дня: Нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком, светло-коричневый. 

Счастливые камни дня: змеевик, александрит.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры. 

Питание дня: можно – и нужно – очищать организм от шлаков и токсинов при помощи поста и голодания. 

Стрижка дня: для манипуляций с волосами день неудачный. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбываются. 

Табу дня: разбитое зеркало может стать плохой приметой. 

Цитата дня: «Убедитесь, что люди, которые находятся рядом, приносят вам положительные эмоции. Если это не так, они не должны быть рядом» (Деми Ловато). 

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