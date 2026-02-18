Астрологический прогноз на 18 февраля

Рог изобилия / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в первой можно продолжать составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй — постепенно и без спешки — начинать действовать.

Символ дня: Рог изобилия

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: голова, рот.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: можно поститься и голодать в лечебных целях, а также пробовать новую диету.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду растения, плоды которых находятся под землей.

Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, снимающие порчу и сглаз — можно делать это самостоятельно, но лучше обратить за помощью к специалисту.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому можно не принимать их во внимание.

Табу дня: важно избегать агрессии в отношении других людей — она может вернуться бумерангом.

Цитата дня: «Сделайте любовь своим оружием, чтобы победить любое зло» (Майкл Джексон).

