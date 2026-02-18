- Дата публикации
Астрологический прогноз на 18 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в первой можно продолжать составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй — постепенно и без спешки — начинать действовать.
Символ дня: Рог изобилия
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый.
Счастливые камни дня: агат, халцедон.
За какую часть тела отвечает: голова, рот.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: можно поститься и голодать в лечебных целях, а также пробовать новую диету.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно сеять на рассаду растения, плоды которых находятся под землей.
Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, снимающие порчу и сглаз — можно делать это самостоятельно, но лучше обратить за помощью к специалисту.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому можно не принимать их во внимание.
Табу дня: важно избегать агрессии в отношении других людей — она может вернуться бумерангом.
Цитата дня: «Сделайте любовь своим оружием, чтобы победить любое зло» (Майкл Джексон).
