Астрологический прогноз на 18 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день темной – сатанинской – энергетики. Чтобы силы зла не повлияли на внутренний мир, необходимо максимальной сократить общение с миром внешним. От реализации важных дел, особенно касающихся финансов, лучше отказаться – велика вероятность потерь.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 9

Цвет дня: оранжевый, коричневый.

Камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых интоксикаций. В первом случае необходимо сразу же обратиться к врачу, во втором – следить за качеством и свежестью продуктов.

Слова дня: напряженность, беспорядочность, хаос.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: в этот день можно встретить человека, которого захочется назвать своей второй половинкой.

Мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – она может привести к результату, противоположному пожеланиям.

Табу дня: нежелательно контактировать и тем более проводить время с незнакомыми людьми – для общения лучше выбрать проверенных людей.

Какие люди рождаются в этот день: слабостью людей, появившихся на свет в это время, является вера в иллюзии, подверженность обману и тяга к темным сторонам жизни. Однако те, кто сможет найти поддержку в лице любимого человека или близкого друга, научатся отличать хорошее от плохого и выйдут на светлую сторону существования. Несмотря на проблемы со здоровьем, как правило, проживают довольно долгую и счастливую жизнь. Поскольку они предпочитают действовать исподтишка, из них получаются отменные так называемые "серые кардиналы".

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