Астрологический прогноз на 18 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день темной – сатанинской – энергетики. Чтобы силы зла не повлияли на внутренний мир, необходимо максимальной сократить общение с миром внешним. От реализации важных дел, особенно касающихся финансов, лучше отказаться – велика вероятность потерь.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 9
Цвет дня: оранжевый, коричневый.
Камни дня: черный жемчуг, александрит.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых интоксикаций. В первом случае необходимо сразу же обратиться к врачу, во втором – следить за качеством и свежестью продуктов.
Слова дня: напряженность, беспорядочность, хаос.
Геометрическая фигура дня: треугольник.
Брак и отношения дня: в этот день можно встретить человека, которого захочется назвать своей второй половинкой.
Мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – она может привести к результату, противоположному пожеланиям.
Табу дня: нежелательно контактировать и тем более проводить время с незнакомыми людьми – для общения лучше выбрать проверенных людей.
Какие люди рождаются в этот день: слабостью людей, появившихся на свет в это время, является вера в иллюзии, подверженность обману и тяга к темным сторонам жизни. Однако те, кто сможет найти поддержку в лице любимого человека или близкого друга, научатся отличать хорошее от плохого и выйдут на светлую сторону существования. Несмотря на проблемы со здоровьем, как правило, проживают довольно долгую и счастливую жизнь. Поскольку они предпочитают действовать исподтишка, из них получаются отменные так называемые "серые кардиналы".
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