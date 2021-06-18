Астрологический прогноз на 18 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние сутки обладает следующими характеристиками:
Символ дня: млечный путь.
Стихия дня: огонь.
Ангел-хранитель дня: способствует исполнению желаний.
Энергетика дня: можно – и нужно! – действовать активно.
Число дня: 9
Цвет дня: охра, терракот, шоколадный и коричневый.
Камни дня: черный жемчуг, александрит.
За какую часть тела отвечает: сердце и сосуды.
Слова дня: смелость и преодоление страха.
Мистика дня: нежелательно гадать и смотреться в зеркала – это может стать плохой приметой.
Табу дня: новые начинания нужно отложить на потом – они не принесут ожидаемых результатов.
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