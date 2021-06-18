Астрологический прогноз на 18 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние сутки обладает следующими характеристиками:

Символ дня: млечный путь.

Стихия дня: огонь.

Ангел-хранитель дня: способствует исполнению желаний.

Энергетика дня: можно – и нужно! – действовать активно.

Число дня: 9

Цвет дня: охра, терракот, шоколадный и коричневый.

Камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: сердце и сосуды.

Слова дня: смелость и преодоление страха.

Мистика дня: нежелательно гадать и смотреться в зеркала – это может стать плохой приметой.

Табу дня: новые начинания нужно отложить на потом – они не принесут ожидаемых результатов.

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