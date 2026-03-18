Астрологический прогноз на 18 марта

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя начинать работу над новыми проектами и принимать важные решения — как первое, так и второе обречено на провал.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: алый, красный, черный.

Счастливые камни дня: змеевик, черный жемчуг, перламутр, цветная яшма.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: могут проявиться — или обостриться — психические заболевания: если нечто подобное с человеком уже случалось, нужно вспомнить о рекомендациях врача, если нет — обратиться к нему.

Питание дня: день благоприятен для очищения организма, но, поскольку организм вряд ли обрадуется смене пищевой системы, от резких движений — в виде поста и голодания, — а также от мясных продуктов и алкоголя нужно отказаться.

Стрижка дня: стрижку лучше отменить — она не лучшим образом скажется на умственных способностях.

Дачные работы дня: можно наводить порядок на дачном участке, бороться с сорняками и вредителями, обрезать деревья и кусты.

Магия и мистика дня: от магических обрядов в этот день лучше отказаться, а гадать разрешается только в случае крайней необходимости.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть пугающими, но бояться их не следует — к реальным жизненным событиям они не будут иметь никакого отношения.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми, ходить по темным улицам в позднее время и верить в предсказания не вызывающих доверия оракулов.

Цитата дня: «Чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой» (Харпер Ли).

