- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 18 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.
Болезни дня: важно также беречь зрение и следить за состоянием артериального давления.
Питание дня: крупы и мясо нужно заменить овощами и зеленью.
Стрижка дня: не стоит отказываться от стрижки, нынешний день для нее — один из самых благоприятных
Магия и мистика дня: можно заниматься домашней магией — прежде всего охраной домашнего очага.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.
Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать
Цитата дня: «Жизнь требует движений» (Аристотель).
