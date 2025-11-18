Астрологический прогноз на 18 ноября

Лотос / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.

Болезни дня: важно также беречь зрение и следить за состоянием артериального давления.

Питание дня: крупы и мясо нужно заменить овощами и зеленью.

Стрижка дня: не стоит отказываться от стрижки, нынешний день для нее — один из самых благоприятных

Магия и мистика дня: можно заниматься домашней магией — прежде всего охраной домашнего очага.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать

Цитата дня: «Жизнь требует движений» (Аристотель).

