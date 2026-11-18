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Астрологический прогноз на 18 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя бездействовать — мощную энергию нужно использовать по назначению, направив ее на активную деятельность.
Символ дня: источник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый, медно-красный.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, даже тяжелые и затянувшиеся, могут пройти без следа, особенно если приложить для эго необходимые усилия.
Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании, просто нужно знать в нем меру.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — астрологи древности были уверены, что она нарушает энергетический баланс.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие финансовую удачу.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому не стоит воспринимать их слишком серьезно.
Табу дня: под запретом находятся поездки — не только дальние, но и ближние.
Цитата дня: «Моя семья — это моя сила и моя слабость» (Ашвария Рай).
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