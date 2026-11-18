Источник / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя бездействовать — мощную энергию нужно использовать по назначению, направив ее на активную деятельность.

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Символ дня: источник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый, медно-красный.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

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За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, даже тяжелые и затянувшиеся, могут пройти без следа, особенно если приложить для эго необходимые усилия.

Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании, просто нужно знать в нем меру.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — астрологи древности были уверены, что она нарушает энергетический баланс.

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Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие финансовую удачу.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому не стоит воспринимать их слишком серьезно.

Табу дня: под запретом находятся поездки — не только дальние, но и ближние.

Цитата дня: «Моя семья — это моя сила и моя слабость» (Ашвария Рай).

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