Астрологический прогноз на 18 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: в жизнь возвращается прошлое: ситуации, которые требуют анализа и переосмысления, и люди, отношения с которыми когда-то были поставлены на паузу, но не завершены. Нынешний день создаст благоприятные условия для того, чтобы и в первом, и во втором случае поставить точки над "и".
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 4
Цвет дня: сапфировый и васильковый.
Камни дня: рубин, благородный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго, поэтому крайне важно не затягивать с их лечением. Время также благоприятно для очищения организма: можно голодать, поститься и садиться на детокс-диету.
Слова дня: большая дорога начинается с небольшого – первого – шага.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Отношения дня: не стоит выяснять отношения из-за причин, которые имели место быть в недавнем прошлом: проку такие разговоры не принесут, а отношения с любимым человеком могут испортить.
Мистика дня: можно прорабатывать карму и гадать на рунах – они предскажут будущее максимально достоверно.
Табу дня: не лучший день для путешествий – велика вероятность досадных недоразумений.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с неординарными и уникальными способностями, дающими возможность моментально усваивать любой объем новых знаний и использовать их как в профессии, так и в жизни. Чаще всего выбирают профессию инженеров и конструкторов, а также художников и музыкантов.
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