Астрологический прогноз на 18 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: в жизнь возвращается прошлое: ситуации, которые требуют анализа и переосмысления, и люди, отношения с которыми когда-то были поставлены на паузу, но не завершены. Нынешний день создаст благоприятные условия для того, чтобы и в первом, и во втором случае поставить точки над "и".

Символ дня: колесо.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 4

Цвет дня: сапфировый и васильковый.

Камни дня: рубин, благородный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго, поэтому крайне важно не затягивать с их лечением. Время также благоприятно для очищения организма: можно голодать, поститься и садиться на детокс-диету.

Слова дня: большая дорога начинается с небольшого – первого – шага.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Отношения дня: не стоит выяснять отношения из-за причин, которые имели место быть в недавнем прошлом: проку такие разговоры не принесут, а отношения с любимым человеком могут испортить.

Мистика дня: можно прорабатывать карму и гадать на рунах – они предскажут будущее максимально достоверно.

Табу дня: не лучший день для путешествий – велика вероятность досадных недоразумений.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с неординарными и уникальными способностями, дающими возможность моментально усваивать любой объем новых знаний и использовать их как в профессии, так и в жизни. Чаще всего выбирают профессию инженеров и конструкторов, а также художников и музыкантов.

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