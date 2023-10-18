Астрологический прогноз на 18 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных жизненных и профессиональных перемен: любая цель, которую человек сегодня поставит перед собой, будет достигнута, так что нужно, не скромничая, просить у Вселенной всего по максимуму.
Символ дня: белый, как снег, единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя игнорировать даже незначительные симптомы – необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – например, соленых огурцов и помидоров, квашеной капусты, а также гороха, фасоли и бобов.
Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки – будучи сделанной сегодня, она принесет удачу в денежных делах.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей, плоды которых находятся над землей.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, направленные на достижение успеха в любви и делах. Гадания этого дня расскажут правду о будущем.
Сны дня: сны нынешней ночи предсказывают события ближайших нескольких дней.
Табу дня: ни в коем случае нельзя показывать свою злость и вредить самому себе – как на словах, так и в делах.
Цитата дня: "Поворот дороги – это не конец пути, если, конечно, вы успеете развернуться" (Хелен Келлер).
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