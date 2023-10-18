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Астрологический прогноз на 18 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 октября

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день кардинальных жизненных и профессиональных перемен: любая цель, которую человек сегодня поставит перед собой, будет достигнута, так что нужно, не скромничая, просить у Вселенной всего по максимуму. 

Символ дня: белый, как снег, единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя игнорировать даже незначительные симптомы – необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – например, соленых огурцов и помидоров, квашеной капусты, а также гороха, фасоли и бобов. 

Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки – будучи сделанной сегодня, она принесет удачу в денежных делах. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей, плоды которых находятся над землей. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, направленные на достижение успеха в любви и делах. Гадания этого дня расскажут правду о будущем. 

Сны дня: сны нынешней ночи предсказывают события ближайших нескольких дней. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя показывать свою злость и вредить самому себе – как на словах, так и в делах. 

Цитата дня: "Поворот дороги – это не конец пути, если, конечно, вы успеете развернуться" (Хелен Келлер). 

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Дата публикации
Просмотры
263
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