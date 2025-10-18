Астрологический прогноз на 18 октября

Корабль / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: старые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным углом зрения.

Символ дня: Корабль.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: индиго.

Счастливые камни дня: агат, аметист, сердолик.

За какую часть тела отвечает: ноги, глени, ступен6и.

Болезни дня: нежелательно сдавать кровь.

Питание дня: мясо в этот день не запрещено, но его количество желательно сократить.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма: оно опасно всегда, но во время разгула вирусов – особенно.

Цитата дня: «Будь сильным, не проявляя суровости, и будь мягким, не проявляя слабости» (Умар ибн аль Хаттаб).

