- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 18 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: старые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным углом зрения.
Символ дня: Корабль.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: агат, аметист, сердолик.
За какую часть тела отвечает: ноги, глени, ступен6и.
Болезни дня: нежелательно сдавать кровь.
Питание дня: мясо в этот день не запрещено, но его количество желательно сократить.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма: оно опасно всегда, но во время разгула вирусов – особенно.
Цитата дня: «Будь сильным, не проявляя суровости, и будь мягким, не проявляя слабости» (Умар ибн аль Хаттаб).
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 октября
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 октября
Лунный гороскоп на 13-19: что рекомендуется делать в каждый день недели
Венера в Весах с 14 октября по 6 ноября 2025 года: что нас ждет в это время