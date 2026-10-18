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Астрологический прогноз на 18 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов — вместо прибыли они принесут убытки.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый, кирпичный, терракотовый.
Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: органы грудного отдела.
Болезни дня: еуществует опасность обострения хронических заболеваний — необходимо принять необходимые меры для лечения.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, заменив их рыбой.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически — она может вызвать ухудшение здоровья.
Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией –она принесет нежелательный результат.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации: даже если сюжет окажется неприятным, переживать по его поводу не стоит.
Табу дня: с любым стеклом нужно обращаться осторожно, особенно это касается зеркал.
Цитата дня: «Постоянная бдительность — такова цена свободы» (Томас Джефферсон).
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