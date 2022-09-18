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Астрологический прогноз на 18 сентября

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Астрологический прогноз на 18 сентября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций не может быть легким, потому что все новое всегда прокладывает себе дорогу с усилием, преодолевая многочисленные препятствия. Не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами, желаниями и стремлениями. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день мощной энергетики, располагающей к активным действиям. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: мочеполовая система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с лечением. 

Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот. 

Афоризм дня: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя" (Сократ). 

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и устойчивости. 

Ангел-хранитель дня: Батис – делает человека дисциплинированным, пунктуальным и организованным. 

Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей. 

Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия. 

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