Астрологический прогноз на 18 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций не может быть легким, потому что все новое всегда прокладывает себе дорогу с усилием, преодолевая многочисленные препятствия. Не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами, желаниями и стремлениями.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день мощной энергетики, располагающей к активным действиям.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, охра.
Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: мочеполовая система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с лечением.
Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот.
Афоризм дня: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя" (Сократ).
Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и устойчивости.
Ангел-хранитель дня: Батис – делает человека дисциплинированным, пунктуальным и организованным.
Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей.
Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия.
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