Астрологический прогноз на 18 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций не может быть легким, потому что все новое всегда прокладывает себе дорогу с усилием, преодолевая многочисленные препятствия. Не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами, желаниями и стремлениями.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день мощной энергетики, располагающей к активным действиям.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: мочеполовая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с лечением.

Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот.

Афоризм дня: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя" (Сократ).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и устойчивости.

Ангел-хранитель дня: Батис – делает человека дисциплинированным, пунктуальным и организованным.

Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей.

Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия.

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