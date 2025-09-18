- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 18 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда энергию нужно расходовать экономно, не допуская бессмысленных трат, поэтому для активной деятельности день не подходит.
Символ дня: омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо подаются диагностике, поэтому не стоит ограничиваться одним специалистом.
Питание дня: питаться необходимо умеренно, мясо лучше заменить рыбой и овощами.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное хранение, а также обрезать и прививать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, от каких недостатков человеку нужно избавиться.
Табу дня: под запретом рассеянность и неорганизованность.
Цитата дня: «Песчинка личного опыта ценнее горы чужих советов» (Мо-Цзы).
