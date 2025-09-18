Астрологический прогноз на 18 сентября

Омут / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда энергию нужно расходовать экономно, не допуская бессмысленных трат, поэтому для активной деятельности день не подходит.

Символ дня: омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо подаются диагностике, поэтому не стоит ограничиваться одним специалистом.

Питание дня: питаться необходимо умеренно, мясо лучше заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное хранение, а также обрезать и прививать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, от каких недостатков человеку нужно избавиться.

Табу дня: под запретом рассеянность и неорганизованность.

Цитата дня: «Песчинка личного опыта ценнее горы чужих советов» (Мо-Цзы).

