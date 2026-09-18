- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 18 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда, несмотря на финал рабочей недели, можно активно и решительно действовать во всех жизненный сферах — от профессиональной до личной.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: день, когда могут возникнуть болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой и желудком.
Питание дня: можно голодать в лечебных целях, но для этого потребуется разрешение врача.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от работ на земле в этот день лучше отказаться — пользы они не принесут.
Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи могут вернуть человека в прошлое, чтобы он понял, где и когда совершил ошибку, свернув не в ту сторону.
Табу дня: под запретом сидячий образ жизни — необходимо как можно больше двигаться.
Цитата дня: «Ненависть не может изгнать ненависть. Любовь — единственная сила, способная превратить врага в друга» (Мартин Лютер Кинг).
Читайте также:
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Меркурий в Весах с 10 до 30 сентября 2026 года: как использовать этот период
Венера в Скорпионе с 10 сентября до 25 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков