Астрологический прогноз на 18 сентября

Птица Феникс / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда, несмотря на финал рабочей недели, можно активно и решительно действовать во всех жизненный сферах — от профессиональной до личной.

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Символ дня: Птица Феникс.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.

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За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: день, когда могут возникнуть болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой и желудком.

Питание дня: можно голодать в лечебных целях, но для этого потребуется разрешение врача.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: от работ на земле в этот день лучше отказаться — пользы они не принесут.

Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи могут вернуть человека в прошлое, чтобы он понял, где и когда совершил ошибку, свернув не в ту сторону.

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни — необходимо как можно больше двигаться.

Цитата дня: «Ненависть не может изгнать ненависть. Любовь — единственная сила, способная превратить врага в друга» (Мартин Лютер Кинг).

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